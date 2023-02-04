В Калужской области строительную фирму оштрафовали на 5 миллионов рублей за найм нелегалов

В Козельске районный суд оштрафовал строительную фирму за незаконное привлечение к трудовой деятельности 40 иностранных граждан.



Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.



Судом было установлено, что организация использовала на стройке граждан республик Центральной и Средней Азии, не имеющих патента на работу в Калужской области. Строители въехали в Россию в порядке, не требующем получения визы.



Нарушения миграционного законодательства были выявлены в июне прошлого года сотрудниками регионального УФСБ в ходе проверки.



В качестве наказания суд наложил на организацию штраф в размере 125 тысяч по каждому из 40 однородных дел. В общей сложности получилось 5 миллионов рублей.

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