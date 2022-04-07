В Калужской области сотрудника управления капитального строительства осудили на семь лет за взятку

Сотрудник управления капитального строительства Калужской области осужден за получение крупной взятки. В четверг, 7 апреля, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2020 году виновник контролировал экологическую реабилитацию крупнейшего в регионе водоема - Людиновского водохранилища. А в феврале 2021 года подрядчик передал сотруднику управления взятку в 300 тысяч рублей.

- Деньги предназначались за беспрепятственное подтверждение факта выполнения работ, согласование их объема и качества, а также за попустительство по службе и неприменение входящих в его полномочия мер при выявлении нарушений, - пояснили в прокуратуре.

На суде мужчина свою вину не признал.

Бывшего сотрудника УКСа приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей.

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