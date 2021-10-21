В Калуге 61-летнего мужчину осудили за убийство и расчленение знакомого

В Калуге суд вынес приговор 61-летнего мужчине, которого признали виновным в убийстве 68-летнего знакомого. В четверг, 21 октября, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Это преступление произошло 3 декабря 2019 года.

Убийца вместе со знакомым отмечал день рождения. В какой-то момент они поссорились, и хозяин квартиры ножом зарезал оппонента.

После этого мужчина расчленил тело, разложил в пакеты и хранил у себя на балконе. Обнаружить все это удалось в ходе обыска.

Виновник проведет 10 лет в колонии строгого режима.

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