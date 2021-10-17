В Калуге женщина отдала 580 тысяч рублей телефонному мошеннику

В Калуге местная жительница стала очередной жертвой мошенников и потеряла более 580 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в воскресенье, 17 октября.

Незнакомец позвонил женщине и представился сотрудником банка.

- В ходе телефонного разговора неизвестный сообщил о том, что третьи лица пытаются оформить кредит на ее имя, - отметили в полиции. - После последовала инструкция, как обезопасить себя от злоумышленников. Для этого звонивший порекомендовал калужанке самостоятельно оформить кредит и перевести денежные средства на якобы безопасный счет, уточнив, что как только сомнительные операции прекратятся, денежные средства будут ей возвращены.

Калужанка выполнила все указания собеседника, после чего поняла, что разговаривала с мошенником.

Сейчас расследование продолжается.

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