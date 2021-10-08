В Калуге 26-летнего мужчину обвиняют в нападении на женщину и ее дочь

26-летнему жителю Калуги грозит до 12 лет колонии за разбойное нападение. Обвинительное заключение утвердил прокурор Ферзиковского района, сообщили в пятницу, 8 октября, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По версии следствия, в апреле 2021 года калужанин вместе с двумя подельниками ворвался в дом пожилой женщины. Угрожая ножом, они украли у пенсионерки и ее дочери золотые украшения и деньги. Общий ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд.