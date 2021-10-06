Главная Новости Криминал
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калуге тульскому водителю вынесли приговор за взятку инспектору ГИБДД

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2021 15:54 1 89
В Калуге тульскому водителю вынесли приговор за взятку инспектору ГИБДД

В Калуге суд вынес приговор 49-летнему жителю Суворовского района Тульской области. его признали виновным в попытке дать взятку инспектору ГИБДД. Водитель наказан годом колонии общего режима, сообщили в среду, 6 октября, в прокуратуре региона.

По версии следствия, весной нынешнего года виновника поймали пьяным за рулем. Чтобы избежать освидетельствования, он пытался подкупить полицейского. Мужчина предлагал 20 тысяч рублей.

Но представитель ГИБДД деньги не взял и вызвал оперативников.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2021 15:54 1 89
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на ипотеку на 20%
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Из-за долгов за свет многие жители Калужской области могут остаться без электроэнергии
Житель Малоярославца погасил рекордный долг за электроэнергию в 200 тысяч рублей
Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мир
Жители области могут выбрать самый удобный для себя способ передачи показаний прибора учета электроэнергии
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Новости в интернете: в чем преимущества?
Не только морковь - топ-7 продуктов для зрения
Выбор медицинского термометра

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru