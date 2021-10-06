В Калуге тульскому водителю вынесли приговор за взятку инспектору ГИБДД

В Калуге суд вынес приговор 49-летнему жителю Суворовского района Тульской области. его признали виновным в попытке дать взятку инспектору ГИБДД. Водитель наказан годом колонии общего режима, сообщили в среду, 6 октября, в прокуратуре региона.

По версии следствия, весной нынешнего года виновника поймали пьяным за рулем. Чтобы избежать освидетельствования, он пытался подкупить полицейского. Мужчина предлагал 20 тысяч рублей.

Но представитель ГИБДД деньги не взял и вызвал оперативников.