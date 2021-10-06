В Калуге одна женщина обокрала другую в ресторане

В Калуге 54-летнюю женщину обвинили в «Краже» в одном из ресторанов города. Об этом в среду, 6 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в тот вечер компания отмечала день рождения. Гости вышли из зала, чтобы сделать фото. Когда вернулись, одна из посетительниц не нашла свою сумку с деньгами и телефоном. Пропал также пакет с постельным бельем, которое подарили имениннику.

Вскоре предполагаемую виновницу нашли. 54-летняя женщина рассказала, что шла по залу, увидела чужие вещи и решила забрать себе.

Калужанке грозит до пяти лет колонии.