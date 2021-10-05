Мошенник удаленно обманул калужских продавцов и покупателей дизельного топлива на 2,9 миллиона рублей

Полиция Калуги завершила расследование уголовное дело о крупном мошенничестве. 35-летнему мужчине из Ростова грозит до шести лет колонии, сообщили во вторник, 5 октября, в пресс-службе областного управления МВД.

Как выяснили следователи, мошенник действовал удаленно – с помощью телефонных звонков. Он находил в сети объявления о продаже и покупке дизельного топлива, сводил стороны в одном месте и обманом убеждал перевести оплату до передачи товара. При этом покупателю он давал свой номер счета. А продавцу отправлял поддельные платежные поручения.

Получая деньги, он тут же переставал выходить на связь и с теми, и с другими.

По четырем таким случаям в нашей области ущерб оценивается в 2,9 миллиона рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.