В Калуге 17-летнего юношу осудили на девять лет за убийство

В Калуге вынесен приговор 17-летнему молодому человеку, которого признали виновным в убийстве, которое произошло в ноябре 2020 года. В понедельник, 4 октября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, юноша выпивал в одном из общежитий с 44-летним знакомым из Ферзиковского района. Они поссорились из-за того, что молодой человек считал знакомого виновным в преждевременной смерти своего дедушки.

Следователи выяснили, что калужанин бил знакомого ножом и отверткой, а потом задушил электрическим проводом.

С места убийства юноша скрылся, заперев дверь. А потом прислал своей знакомой в «ВКонтакте» фото трупа.

Тело убитого нашли соседи по общежитию.

Виновника отправили в колонию на девять лет.