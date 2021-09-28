В Калужской области задержан 50-летний мужчина из федерального розыска
В Калуге задержан 50-летний мужчина, который с июня 2021 года находился в федеральном розыске. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказали в региональном управлении полиции.
Как пояснили в УМВД, мужчина не пришел на суд, на котором мог получить срок по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
На видео, которое опубликовала полиция, мужчина говорит, что его обвиняли в избиении.
Сейчас задержанного поместили в СИЗО.