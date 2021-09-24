В Калужской области поломка банкомата спасла мужчину от мошенников

Житель Обнинска едва не стал очередной жертвой мошенников, но от потери денег его спасла поломка банкомата. Об этом случае в пятницу, 24 сентября, рассказали в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Как и в других подобных случаях в последнее время, жертве позвонили на мобильный якобы от имени банка, в котором у мужчины открыт счет. Мошенник рассказал, что кто-то пытается украсть деньги обнинца. Чтобы их спасти, нужно все снять и перевести на другой счет по номеру телефона.

Лишаться денег житель Калужской области пошел к банкомату в ближайший магазин. Там продавец рассказала ему о мошенниках, и мужчина не стал ничего переводить.

Но на следующий день обнинцу вновь позвонили и убедили пойти к банкомату и перевести деньги.

В этот раз он не смог отдать свои сбережения мошенникам из-за сбоя в банкомате. Только после этого мужчина позвонил дочери, которая еще раз рассказала ему про мошенников.