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В Калужской области поломка банкомата спасла мужчину от мошенников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 15:37 0 512
В Калужской области поломка банкомата спасла мужчину от мошенников

Житель Обнинска едва не стал очередной жертвой мошенников, но от потери денег его спасла поломка банкомата. Об этом случае в пятницу, 24 сентября, рассказали в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Как и в других подобных случаях в последнее время, жертве позвонили на мобильный якобы от имени банка, в котором у мужчины открыт счет. Мошенник рассказал, что кто-то пытается украсть деньги обнинца. Чтобы их спасти, нужно все снять и перевести на другой счет по номеру телефона.

Лишаться денег житель Калужской области пошел к банкомату в ближайший магазин. Там продавец рассказала ему о мошенниках, и мужчина не стал ничего переводить.

Но на следующий день обнинцу вновь позвонили и убедили пойти к банкомату и перевести деньги.

В этот раз он не смог отдать свои сбережения мошенникам из-за сбоя в банкомате. Только после этого мужчина позвонил дочери, которая еще раз рассказала ему про мошенников.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 15:37 0 512
Тэги: криминал
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