В Калужской области подозреваемый ударил полицейского, пытаясь сбежать

В ближайшее время в Калуге суд начнет рассматривать уголовное дело 28-летнего мужчины из Саратовской области. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, сообщили в среду, 23 сентября, в пресс-службе прокуратуры региона.

Как пояснили в ведомстве, полицейский привез этого мужчину на следственные действия в деревню Юрьевка. Саратовца подозревали в кражах в этом населенном пункте.

Но в какой-то момент мужчина попытался сбежать. Когда конвоир его догнал и повалил, мужчина несколько раз ударил полицейского.

В прокуратуре подчеркивают, что подозреваемый ранее был судим за разбои и кражи. Сейчас ему грозит до пяти лет колонии.