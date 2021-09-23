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В Калужской области подозреваемый ударил полицейского, пытаясь сбежать

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.09.2021 15:10 0 360
В Калужской области подозреваемый ударил полицейского, пытаясь сбежать

В ближайшее время в Калуге суд начнет рассматривать уголовное дело 28-летнего мужчины из Саратовской области. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского, сообщили в среду, 23 сентября, в пресс-службе прокуратуры региона.

Как пояснили в ведомстве, полицейский привез этого мужчину на следственные действия в деревню Юрьевка. Саратовца подозревали в кражах в этом населенном пункте.

Но в какой-то момент мужчина попытался сбежать. Когда конвоир его догнал и повалил, мужчина несколько раз ударил полицейского.

В прокуратуре подчеркивают, что подозреваемый ранее был судим за разбои и кражи. Сейчас ему грозит до пяти лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.09.2021 15:10 0 360
Тэги: криминал прокуратура
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