В Калуге кража телефона в ломбарде попала на видео

В Калуге в одном из ломбардов украли телефон, подготовленный для продажи. В субботу, 11 сентября, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области. Опубликовано видео с камеры наблюдения.

По подозрению в совершении кражи задержан 48-летний калужанин.

- По версии правоохранителей, фигурант вошел в магазин. Осмотрев торговый зал, мужчина сначала покинул помещение, но спустя короткий промежуток времени вернулся, - рассказали в полиции. - Воспользовавшись отсутствием продавца, посетитель рукой достал из-под прилавка телефон и скрылся в неизвестном направлении. Похищенное имущество продал, а вырученные денежные средства потратил на свои нужды.

По статье «Кража» мужчине грозит до двух лет колонии.