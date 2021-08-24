Столичный мошенник обманул жителя Калуги в «ВКонтакте»

28-летнего жителя Москвы подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он в интернете обманул калужанина, сообщили во вторник, 24 августа, в прокуратуре Калужской области.

- Обвиняемый, находясь на территории Москвы, в социальной сети «ВКонакте» разместил заведомо ложное объявление с фотографией о продаже запасных частей для автомобиля, - пояснили в прокуратуре. - Житель Калуги, не подозревая о преступных намерениях злоумышленника, обнаружил размещенное объявление, посредством переписки через социальную сеть достиг договоренности о покупке запасных частей и перевел более 37 тысяч рублей жителю столицы.

Оплаченный товар мужчина не получил, деньги ему не вернули.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.