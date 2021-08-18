Задержан 20-летний парень, который притворялся проституткой и обманул калужан на 60 тысяч рублей

В Ульяновской области задержан 20-летний парень, которого подозревают в мошенничестве. Пострадали четыре человека из Калужской области, сообщили в среду, 18 августа, в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, молодой человек искал фото случайно девушки и от ее имени на сайтах интим-услуг размещал объявление со своими контактами. Когда ему звонили клиенты, он старался говорить женским голосом.

- Злоумышленник обещал выполнить заказ, но только после полной предоплаты, а также оплаты транспортных услуг, комиссии или иных расходов, - подчеркнули в полиции. - Согласившись, граждане переводили денежные средства. Как полагают оперативники, получив деньги на счет, фигурант обналичивал их, после чего блокировал номера телефонов.

Сейчас известно о четырех случаях такого мошенничества. Жители Калуги и Обнинска потеряли 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование сейчас продолжается.