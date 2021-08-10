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В Калуге 35-летнюю наркоманку без прав задержали за рулем автомобиля

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 10.08.2021 15:41 4 1024
В Калуге 35-летнюю наркоманку без прав задержали за рулем автомобиля

В Калуге инспекторы ГИБДД задержали 35-летнюю женщину, которая ехала за рулем в состоянии наркотического опьянения. Во вторник, 10 августа, об этом рассказали в УМВД по Калужской области.

Женщину остановили для проверки документов. В полиции отмечают, что она заметно нервничала.

Проверка водительского удостоверения показала, что оно фальшивое.

- Нарушительница прошла освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, - сообщили также в УМВД. - Результат оказался отрицательным. Однако ее поведение дало основание предполагать, что женщина находится в состоянии наркотического опьянения. Ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что она ответила отказом.

В машине калужанки нашли 14 свертков с веществом зеленого цвета и четыре пакета с кристаллическим веществом белого цвета.

- Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическими средствами: «марихуаной» массой 0,28 грамма, а также синтетические вещества «N-метилэфедроном» общей массой 0,92 грамма и «мефедрон» общей массой 5,68 грамма, - подчеркнули в полиции.

Уголовные дела возбуждены по трем статьям: за хранение наркотиков, покупку фальшивого удостоверения и повторную езду в состоянии опьянения.

Расследование продолжается.

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 10.08.2021 15:41 4 1024
Тэги: криминал полиция
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