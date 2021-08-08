В Калужской области пострадавший от жены мужчина только на третий день обратился к врачам

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины, которую подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом инциденте в воскресенье, 8 августа, сообщили в УМВД по Калужской области.

- Между потерпевшим и его сожительницей при совместном распитии спиртных напитков возникла ссора, - пояснили в полиции. - В ходе конфликта женщина, взяв в руки кухонный нож, нанесла своему сожителю один удар в область брюшной полости. Мужчина обратился в лечебное учреждение за медицинской помощью только на третий день после случившегося, когда ему стало плохо. После оказания помощи медицинские работники сообщили о случившемся в территориальный орган внутренних дел.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.