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В Калуге мать с дочкой под видом медработников обворовывали пенсионеров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.08.2021 15:03 0 641
В Калуге мать с дочкой под видом медработников обворовывали пенсионеров

В Калуге двух женщин из Орловской области обвиняют в краже денег у пожилых людей. В понедельник, 2 августа, о завершении расследования уголовного дела сообщили в прокуратуре Калужской области.

Одной из обвиняемых 22 года, а ее матери – 41.

- Злоумышленницы подыскивали пожилых людей и под видом медицинских работников проникали в их жилища, откуда тайно похищали деньги и иное ценное имущество, - считает следствие.

Общий ущерб оценивается более чем в 270 тысяч рублей.

Предполагаемым виновницам грозит до шести лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.08.2021 15:03 0 641
Тэги: криминал прокуратура
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