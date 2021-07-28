В Калуге владельцев наркопритона на улице Тульской осудили на три года

В Калуге районный суд вынес приговор по делу об организации наркопритона в квартире на улице Тульской. Подробности в среду, 28 июля, рассказали в прокуратуре Калужской области.

- С января по февраль 2021 года 40-летний обвиняемый со своей 41-летней знакомой организовали в своей квартире на улице Тульской притон для систематического потребления наркотических средств, - установило следствие.

Одного из виновников приговорили к трем годам колонии общего режима, второго – к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима.