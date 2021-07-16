В Калужской области мужчина получил химический ожог глаз в конфликте с соседом

В Малоярославце на одной из улиц конфликт произошел между двумя соседями. В пятницу, 16 июля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Два местных жителя, проживающих в соседних домах, случайно встретились на улице и стали выяснять отношения, - отмечают в полиции. - В какой-то момент один из участников словесного конфликта вытащил перцовый баллончик и распылил в лицо своему оппоненту. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение, где у него диагностировали химический ожог глаз. Оказав гражданину медицинскую помощь, работники больницы сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции.

Предполагаемый виновник объяснил полицейским свой поступок неприязненными отношениями с соседом.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.