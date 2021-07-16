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В Калужской области мужчина получил химический ожог глаз в конфликте с соседом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2021 11:07 0 354
В Калужской области мужчина получил химический ожог глаз в конфликте с соседом

В Малоярославце на одной из улиц конфликт произошел между двумя соседями. В пятницу, 16 июля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Два местных жителя, проживающих в соседних домах, случайно встретились на улице и стали выяснять отношения, - отмечают в полиции. - В какой-то момент один из участников словесного конфликта вытащил перцовый баллончик и распылил в лицо своему оппоненту. Потерпевший обратился за помощью в медицинское учреждение, где у него диагностировали химический ожог глаз. Оказав гражданину медицинскую помощь, работники больницы сообщили о происшествии в дежурную часть отдела полиции.

Предполагаемый виновник объяснил полицейским свой поступок неприязненными отношениями с соседом.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2021 11:07 0 354
Тэги: криминал
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