В Калужской области мужчине вынесли приговор за ограбление 80-летнего инвалида

В Калужской области Дзержинский районный суд вынес приговор 26-летнему мужчине, которого признали виновным в грабеже. В среду, 14 июля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как выяснило следствие, виновник ограбил 80-летнего инвалида второй группы.

- В октябре 2020 года обвиняемый, находясь в доме потерпевшего, выхватил у него кошелек с денежными средствами и скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре. - Потерпевший в силу пожилого возраста и наличия инвалидности не смог пресечь совершение в отношении него преступления.

Деньги пенсионеру вернули. Виновнику отправили на полтора года в колонию строгого режима.