В Калужской области 37-летний мужчина избил знакомую стулом в кафе

В Малоярославецком районе мужчину подозревают в избиении женщины. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области во вторник, 6 июля.

- Как следует из материалов уголовного дела, в вечернее время в одном из кафе районного центра собралась большая компания, - отметили в полиции. - В разгар веселья между одним из участников застолья и его сожительницей произошла ссора. Мужчина вышел из-за стола, взял деревянный табурет, на котором сидел, и начал избивать им женщину. Присутствующие рядом граждане вывели женщину из кафе, чтобы доставить ее в медицинское учреждение.

Об инциденте в полицию сообщили врачи.

В разговоре с оперативниками 37-летний житель соседней области признался и объяснил, что в ходе ссоры не совладал со своими эмоциями.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью, - добавили стражи порядка.

Сейчас расследование продолжается.