Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

В Калужской области 37-летний мужчина избил знакомую стулом в кафе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.07.2021 14:29 0 395
В Калужской области 37-летний мужчина избил знакомую стулом в кафе

В Малоярославецком районе мужчину подозревают в избиении женщины. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области во вторник, 6 июля.

- Как следует из материалов уголовного дела, в вечернее время в одном из кафе районного центра собралась большая компания, - отметили в полиции. - В разгар веселья между одним из участников застолья и его сожительницей произошла ссора. Мужчина вышел из-за стола, взял деревянный табурет, на котором сидел, и начал избивать им женщину. Присутствующие рядом граждане вывели женщину из кафе, чтобы доставить ее в медицинское учреждение.

Об инциденте в полицию сообщили врачи.

В разговоре с оперативниками 37-летний житель соседней области признался и объяснил, что в ходе ссоры не совладал со своими эмоциями.

  - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью, - добавили стражи порядка.

Сейчас расследование продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.07.2021 14:29 0 395
Тэги: криминал умвд
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Количество абонентов виртуальной АТС «Ростелекома» превысило 500 000
Поминальный гостинец
Сервис электронных и аудиокниг от «Ростелекома» подключили почти пять тысяч жителей Калужской области
ВТБ: спрос на путешествия по Золотому кольцу в июне вырос втрое
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей
Мобильные магазины МегаФона будут перемещаться между небольшими населёнными пунктами Калужской области
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Mirpack: мешки для мусора в Волгограде от производителя
Ритуальные услуги от профессионалов как оптимальный выбор
В Калуге появился тренд на удешевление медицинского оборудования

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru