В Обнинске работодатель не выплатил увольнявшейся сотруднице деньги за отпуск

В Обнинске женщине при увольнении не выплатили деньги за неиспользованный отпуск. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 5 июля.

- В феврале 2018 года женщина была принята в одно из агентств недвижимости Обнинска на должность менеджера по продажам на основании трудового договора и фактически выполняла трудовые обязанности на протяжении трех лет, - отметили в прокуратуре. - В связи с непредоставлением работником ряда документов для трудоустройства работодатель аннулировал заключенный трудовой договор и стал расценивать имеющиеся с заявителем отношения как гражданско-правовые.

При увольнении женщине не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск.

- Законодательство не предусматривает возможность аннулирования уже заключенного трудового договора за непредоставление работником необходимых для трудоустройства документов при его фактическом допуске к выполнению трудовых обязанностей, - подчеркнули ведомстве.

После вмешательства прокуратуры женщина смогла получить свои деньги.