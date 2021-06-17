Четверо калужан задержаны с крупной партией наркотиков

В Калужской области задержаны четверо человек, которых подозревают в торговле наркотиками. В четверг, 17 июня, об этом сообщили в региональном УМВД.

- По версии правоохранителей, подозреваемые посредством интернета бесконтактным способом приобретали наркотики, фасовали их и сбывали третьим лицам через «тайники-закладки», - говорится в сообщении полиции.

В общей сложности у них нашли 730 граммов «N-метилэфедрона».

Сейчас расследование продолжается, подозреваемые арестованы.