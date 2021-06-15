Калужанин из мести оформил кредит на свою подругу

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Его подозревают в краже с банковского счета, сообщили во вторник, 15 июня, в УМВД по Калужской области.

- 36-летний ранее судимый местный житель после конфликта со своей сожительницей без согласия взял ее сотовый телефон, - отметили в полиции. - Находясь в другой комнате, он без ведома владелицы посредством мобильного приложения, установленного на телефон, оформил от ее имени онлайн-кредит. Когда денежные средства в сумме более 185 тысяч рублей поступили на банковский счет потерпевшей, фигурант через приложение перевел их на банковскую карту третьего лица, после чего обналичил и потратил на свои нужды.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет колонии.