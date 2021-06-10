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У жителя Калуги арестовали «Ленд Ровер» за долг по алиментам в 486 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: УФССП по Калужской области.
Опубликовано: 10.06.2021 09:53 0 1036
У жителя Калуги арестовали «Ленд Ровер» за долг по алиментам в 486 тысяч рублей

В Калуге у местного жителя арестовали автомобиль «Ленд Ровер». В четверг, 10 июня, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Калужанин накопил долг по алиментам перед 12-летним сыном в 486 тысяч рублей. Но отдавать деньги не хотел.

- В рамках принудительного исполнения судебные приставы применяли к нему полный комплекс мер принудительного исполнения – ограничивали в праве выезда за пределы страны, арестовывали счета, направляли исполнительные документы для взыскания средств с его заработной платы, но долг нерадивого отца постоянно возрастал, - подчеркнули в УФССП. - А затем он уволился с работы и стал скрывать свой доход.

По административной статье должник даже понес наказание в 50 часов обязательных работ. Но и после этого не стал платить алименты.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Подозреваемому грозит до года лишения свободы.

Также приставы арестовали автомобиль «Ленд Ровер», принадлежащий калужанину. Если мужчина не выплатит долг, машину выставят на торги. Но это не освободит его от уголовной ответственности.

Дмитрий Ивьев , Фото: УФССП по Калужской области.
Опубликовано: 10.06.2021 09:53 0 1036
Тэги: криминал
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