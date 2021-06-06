Жителя Калужской области совратила купюра в 1000 рублей

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Малоярославецкого района. Мужчину подозревают в грабеже, сообщили в воскресенье, 6 июня, в региональном управлении МВД.

- В дежурную часть обратилась местная жительница, которая сообщила, что в отношении нее совершены противоправные действия, - пояснили в полиции. - Со слов заявительницы, накануне к ней в гости пришел сосед и попросил дать ему денег в долг. Женщина достала кошелек и, вытащив из него наличность, хотела одолжить соседу 100 рублей, но гражданин внезапно выхватил из рук потерпевшей купюру достоинством 1000 рублей и убежал.

Женщина стала ждать, что сосед одумается и вернется. Но тот сам не пришел.

Вскоре подозреваемого задержали.

Полицейским мужчина объяснил, что не смог совладать с собой, когда увидел купюру в 1000 рублей. С деньгами он сразу же побежал в ближайший магазин за выпивкой и закуской, а потом устроил посиделки с друзьями.

Предполагаемый виновник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.