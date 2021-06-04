В Калуге мошенники похитили два миллиона рублей

Два калужанина стали жертвами мошенников. В пятницу, 4 июня, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

Как пояснили в полиции, одному из жителей поступил звонок из «банка». Мошенник вошел калужанину в доверие и смог перевести себе на счет 970 тысяч рублей.

Похожий случай произошел еще с одним калужанином. Действуя по такой же схеме, мошенники похитили более 1 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

- Уважаемые калужане, никогда не сообщайте незнакомым лицам по телефону свои персональные данные, банковские реквизиты, трехзначный защитный код, указанный на обороте карты, пароли и коды доступа! – говорится в сообщении полиции. - Настоящие сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают подобную информацию.