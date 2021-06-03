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В Калуге таксиста судят за незаконное получение пособия по безработице

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 10:03 0 543
В Калуге таксиста судят за незаконное получение пособия по безработице

В Калуге 33-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве при получении пособия по безработице. В четверг, 3 июня, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанин работает таксистом и имеет постоянный доход. При этом он обратился в службу занятости за пособием по безработице.

- Будучи предупрежденным об ответственности за предоставление недостоверных сведений, мужчина при заполнении анкеты сообщил ложную информацию об отсутствии у него места работы и источника дохода, после чего в течение нескольких месяцев получал назначенные выплаты, - подчеркнули в полиции. - Общая сумма выплаченного ему пособия составила более 20 тысяч рублей. Расследование продолжается.

Согласно действующему законодательству, предполагаемому виновнику грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы на 360 часов, исправительные работы или арест на четыре месяца.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 10:03 0 543
Тэги: криминал полиция
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