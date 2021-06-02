В Калужской области пенсионерка потеряла 340 тысяч, пытаясь заработать на виртуальной валюте
Жительница Обнинска, приобретая виртуальную валюту в интернете, столкнулась с мошенничеством. По этому происшествию расследуется уголовное дело, сообщили в среду, 2 июня, в ОМВД России по Обнинску.
Пожилая женщина зарегистрировалась на одном из интернет-ресурсов, чтобы принять участие в купле-продаже виртуальной валюты, как указано в материалах уголовного дела. На этом сайте она указала свой телефон, и с ней связались.
По словам потерпевшей, незнакомец заверил, что предполагаемая прибыль от вложений постоянно увеличивается. Но для увеличения своих доходов ей нужно увеличить и объем финансирования.
- Общение по телефону периодически возобновлялось на протяжении нескольких дней. За это время потерпевшая перечислила злоумышленникам в несколько этапов 340 тысяч рублей, заняв большую часть денег у знакомых. После чего мужчина перестал выходить на связь, - сообщает пресс-служба полиции.
В настоящее время личность мошенников устанавливается.