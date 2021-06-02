Две калужанки отдали мошенницам 915 тысяч рублей за снятие порчи

Две жительницы Калуги стали жертвами мошенниц. В среду, 2 июня, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- В первом случае калужанка сама обратилась за помощью к незнакомой ясновидящей, аккаунт которой увидела в социальной сети, - пояснили в полиции. - Просмотрев страницу «прорицательницы» и прочитав отзывы о ее работе, она решила воспользоваться услугами и написала ей, рассказав о проблемах в личной жизни. После чего незнакомка сообщила, что на калужанку наведена порча и для очищения от нее необходимо провести несколько ритуалов и поставить защиту. Поверив, потерпевшая в счет оплаты обрядов стала переводить различные денежные суммы. Однако этого «ясновидящей» оказалось недостаточно. Для продолжения «очищения» она стала требовать дополнительной оплаты, убеждая, что в противном случае процесс может стать необратимым. Получив деньги, злоумышленница перестала выходить на связь. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшей составила более 115 тысяч рублей.

Другая калужанка поверила неизвестной женщине уже при личном общении.

- Незнакомка подошла к потерпевшей, находившейся у себя на рабочем месте в магазине, и сообщила той о наложенной на нее порче, - отмечают в УМВД. - Для проведения обрядов «целительница» попросила денежное вознаграждение, после чего на протяжении нескольких дней инструктировала калужанку, как действовать, чтобы снять проклятие. В результате, оформив несколько кредитов, потерпевшая передала незнакомке более 800 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество». Виновниц ищут.