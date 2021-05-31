Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калужской области мужчина до смерти избил знакомого за показания в суде

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.05.2021 14:47 0 995
В Калужской области мужчина до смерти избил знакомого за показания в суде

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Дзержинского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает в понедельник, 31 мая, прокуратура региона.

- 17 мая в вечернее время между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт, в результате которого потерпевшему были нанесены удары в голову, от которых он скончался, - заявили в прокуратуре. - По версии следствия, мотивом преступления послужила месть за показания в суде, данные потерпевшим 15 лет назад, на основании которых подозреваемый был осужден к длительному лишению свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.05.2021 14:47 0 995
Тэги: криминал прокуратура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Проверка и отслеживание готовности визы в Польшу
Какой выбрать забор на дачу?
Закваска для творога Vivo

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru