В Калужской области мужчина до смерти избил знакомого за показания в суде

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Дзержинского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает в понедельник, 31 мая, прокуратура региона.

- 17 мая в вечернее время между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт, в результате которого потерпевшему были нанесены удары в голову, от которых он скончался, - заявили в прокуратуре. - По версии следствия, мотивом преступления послужила месть за показания в суде, данные потерпевшим 15 лет назад, на основании которых подозреваемый был осужден к длительному лишению свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.