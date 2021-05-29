Продавец из Обнинска обманул магазин на 33 тысячи

В полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов Обнинска. Он сообщил о возможном факте присвоения денежных средств.

Как выяснили правоохранители, местная жительница, являясь продавцом-кассиром, на протяжении месяца осуществляла отмены различных фактически осуществленных покупок, оплаченных наличными денежными средствами. В общей сложности из кассы магазина было присвоено более 33 тысяч рублей. Денежные средства женщина потратила на собственные нужды.