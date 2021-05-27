В Калуге преподавателя колледжа обвиняют в клевете на коллег

В Калуге 55-летнего преподавателя одного из колледжей обвиняют в клевете. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в прокуратуре Калужской области. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

- Обвиняемая, находясь в помещении колледжа, из личных неприязненных отношений к директору и другому преподавателю, на общем собрании в публичном выступлении высказала заведомо ложные сведения о том, что ее коллега присвоила методические материалы, не заслуженно получила диплом от министерства образования и науки Калужской области, а также фиктивно составила протокол заседания жюри олимпиады, - рассказали о сути обвинения в прокуратуре.

Также следствие считает, что преподаватель заявила о том, что директор колледжа получила должность благодаря своим родственным связям.

Предполагаемой виновнице грозит до двух лет лишения свободы.