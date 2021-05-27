В Калужской области мужчина добровольно перевел банковским мошенникам 2,4 миллиона рублей

Житель Обнинска, желая помочь службе безопасности банка, перевел мошенникам 2,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг, 27 мая, в УМВД по Калужской области.

Мужчине позвонили незнакомцы и представились работниками банка. Они сообщили, что некие сотрудники банка пытаются похитить с его счета денежные средства и нужно срочно им помешать.

- «Специалисты» заявили, что некие злоумышленники из числа должностных лиц финансово-кредитной организации пытаются похитить со счета гражданина денежные средства и необходимо срочно предпринять меры по недопущению хищения, - сообщает пресс-служба полиции.

«Доброжелатели» рекомендовали человеку сохранить эту информацию в тайне и не рассказывать об этом никому, тем более представителям банка. Потом они имитировали звонок от имени представителей службы безопасности и правоохранительных органов. Фиктивная служба безопасности попросила клиента обналичить денежные средства, чтобы получить якобы помеченные купюры. Затем эти деньги нужно было временно перевести на резервный счет.

Мужчина им поверил и, желая оказать содействие в изобличении злоумышленников, снял деньги и перевел по нескольким озвученным ему номерам телефонов. После этого связь с собеседниками прервалась.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности, - сообщает УМВД.