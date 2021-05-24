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Имущество на 33 миллиона рублей арестовано у одного из руководителей «Калугатрансмаша»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.05.2021 16:13 0 323
Имущество на 33 миллиона рублей арестовано у одного из руководителей «Калугатрансмаша»

Как мы уже рассказывали, в апреле стало известно о банкротстве завода «Калугатрансмаш». По факту невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело. О ходе расследования в понедельник, 24 мая, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Наложен арест на имущество одного из руководителей на сумму более 33 миллионов рублей, - подчеркнули в прокуратуре. - Как сообщалось ранее, прокуратурой области принят комплекс последовательных мер, направленный  на детальную проверку сложившейся на предприятии ОАО «Калугатрансмаш» ситуации с долгами по заработной плате, привлечение виновных к ответственности и восстановление прав работников: внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, инициировано возбуждение уголовных дел, по которым в настоящее время проводится предварительное расследование, устанавливаются обстоятельства образования долгов, степень вины руководителя предприятия.

Задолженность по заработной плате погашена на сумму 19,5 миллиона рублей.

- Принимаются меры к трудоустройству высвобождающихся работников, - заявили в прокуратуре. - Ситуация оставлена на контроле прокурором области до фактического расчета по всем долгам по заработной плате.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.05.2021 16:13 0 323
Тэги: криминал
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