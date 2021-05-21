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В Калужской области женщина до смерти избила знакомую

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2021 14:29 1 648
В Калужской области женщина до смерти избила знакомую

В Калужской области вынесен приговор жительнице Людиново, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности другой женщине. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В январе 2021 года, находясь в квартире своего знакомого, на почве неприязненных отношений с потерпевшей подсудимая умышленно нанесла ей девять ударов кулаками и коленом в область головы и тела, - подчеркнули в прокуратуре. - От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

На суде подсудимая вину не признала и от дачи показаний отказалась.

Ее приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.05.2021 14:29 1 648
Тэги: криминал прокуратура
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