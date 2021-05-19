Жителя Калуги подозревают в ложном минировании из-за ревности

В Калуге 24-летнего мужчину подозревают в ложном сообщении о заложенном в доме взрывном устройстве. В среду, 18 мая, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- По версии правоохранителей, он, действуя из хулиганских побуждений, осуществил анонимный звонок в Единую диспетчерскую службу и сообщил ложные сведения о возможной угрозе жителям одного из многоквартирных домов, - пояснили в полиции. - Прибывшие по указанному адресу экстренные и оперативные службы обследовали здание. Информация не подтвердилась. Сотрудниками полиции личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Как пояснил, молодой человек, таким способом он хотел проучить нового знакомого своей бывшей девушки, который проживает в данном жилом доме.

Предполагаемому виновнику грозит до трех лет принудительных работ. Расследование сейчас продолжается.