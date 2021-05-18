Калужанина оштрафовали на 700 тысяч за незаконное производство алкоголя

В Калуге суд вынес приговор мужчине по делу о незаконном производстве алкоголя. Во вторник, 18 мая, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

- Установлено, что злоумышленник в 2017 году в составе организованной преступной группы, осуществляя свою преступную роль в группе, поставил на незаконное производство немаркированной алкогольной продукции более 40 000 комплектов стеклотары (бутылок) с укупорочными устройствами для дальнейшей продажи немаркированной алкогольной продукции, - отметили в ведомстве.

Виновника оштрафовали на 700 тысяч рублей.