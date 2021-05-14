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Подозреваемого в изнасиловании в Калужской области задержали спустя восемь лет

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 16:03 0 392
Подозреваемого в изнасиловании в Калужской области задержали спустя восемь лет

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего иностранца. Мужчину обвиняют в изнасиловании. Преступление произошло 31 марта 2013 года, сообщает в пятницу, 14 мая, региональное управление Следственного комитета.

- Обвиняемый находился в компании знакомых в одном из домов поселка Ферзиково, где он совершил с местной жительницей насильственный половой акт и иные действия сексуального характера против ее воли, - подчеркивают в СК. - По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело и установлена личность злоумышленника. Им оказался гражданин иностранного государства, находившийся на заработках на стройке одного из объектов поселка. Однако мужчина сразу после совершения преступления скрылся. Следователи СК России предъявили ему заочное обвинение в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера и объявили фигуранта в розыск. Расследование уголовного дела было приостановлено.

Задержали предполагаемого виновника в этом году в Москве. Он нелегально приехал туда на заработки.

В ближайшее время начнется суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 16:03 0 392
Тэги: криминал
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