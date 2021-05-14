В Калужской области водителя ждет суд за ДТП с двумя пострадавшими

В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП с пострадавшими. Авария произошла в Ульяновском районе, сообщили в пятницу, 14 мая, в УМВД по Калужской области.

- По версии следствия, водитель, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством, управляя автомобилем отечественного производства при наличии неисправности рабочей тормозной системы в виде нарушения целостности гидропривода задних тормозных механизмов с закупориванием подводящих трубопроводов, а также неисправной ходовой части в виде установленных на указанном автомобиле колес различной модели и различным рисунком протекторов, осуществлял перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, а также малолетнего ребенка без специального удерживающего устройства, - говорится в сообщении полиции.

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажиры получили тяжелые травмы.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.