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Житель Обнинска стал жертвой интим-мошенников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 09:13 1 546
Житель Обнинска стал жертвой интим-мошенников

Житель Обнинска стал очередной жертвой мошенников. Об этом случае в пятницу, 14 мая, сообщили в УМВД по Калужской области.

- Как пояснил мужчина, на одном из интернет-сайтов он нашел объявление об оказании интимных услуг и решил ими воспользоваться, - рассказали в полиции. - Позвонив по указанному номеру телефона, договорился о времени, месте встречи и порядке оплаты. В ходе разговора жителю Обнинска разъяснили, что в качестве оплаты за услугу необходимо в качестве предоплаты перевести денежные средства в размере более 6 тысяч рублей. Мужчина перевел указанную сумму на продиктованный ему номер счета и ожидал приезда девушки. Однако, в назначенное время по указному им адресу девушка не прибыла. Мужчина вновь позвонил человеку, с которым договаривался об условиях предоставления услуг, но телефон уже был недоступен. В этот момент гражданин понял, что стал жертвой мошенничества.

Уголовное дело собираются возбудить по статье «Мошенничество». Сейчас проводится проверка.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 09:13 1 546
Тэги: криминал
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