Житель Калужской области тайно оформил кредит на знакомого

В городе Киров Калужской области мужчина внезапно обнаружил, что на него оформлен кредит. Хотя сам он ни у кого денег в долг не брал, сообщили в среду, 12 мая, в УМВД по Калужской области.

- В ходе проверки информации правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, работающий с ним на одном предприятии, - пояснили в полиции. - По версии оперативников, ранее фигурант, воспользовавшись случаем, сделал фотографии страниц паспорта своего коллеги. После чего через интернет оформил на его имя кредит.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.