В Калужской области житель Челябинска изнасиловал 17-летнюю девушку

В Боровске мужчина задержан за изнасилование 17-летнюю девушку. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета в пятницу, 7 мая.

В 2014 году было возбуждено уголовное дело по заявлению о совершении преступлений против половой неприкосновенности жительницы Боровска.

- По версии следствия, неустановленный мужчина находился наедине с 17-летней девушкой и совершил в отношении неё изнасилование и насильственные действия сексуального характера, - отметили в СК. - В ходе осмотра места происшествия следователем были обнаружены и изъяты объекты, на которых злоумышленник оставил следы биологического происхождения, проведена генотипическая экспертиза и выявлен генотип злоумышленника. Однако на тот момент найти это лицо не удалось.

В 2021 году предполагаемого виновника нашли. Им оказался 30-летний житель Челябинска, отбывающий наказание в Иркутской области. Следователи установили, что в 2014 году этот мужчина находился на заработках в Калужской области.

- После освобождения злоумышленника из мест лишения свободы следователь СУ СК России по Калужской области задержал этого мужчину по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч.3 ст.131 и п."а" ч 3 ст.132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), - подчеркнули следователи. - Следствие инициирует перед судом вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование продолжается.