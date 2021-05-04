В Обнинске житель Псковской области украл дамскую сумочку с деньгами

В Обнинске у местной жительницы похитили женскую сумку, в которой лежали 5 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Калужской области во вторник, 4 мая.

- Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых было установлено, что хищение сумки совершил ранее не судимый житель Псковской области, - отметили в полиции. - Он признался, что деньги потратил, а сумку выкинул.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Сейчас расследование продолжается.