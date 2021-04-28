В Калужской области заключенному вынесли приговор за побег из колонии

В Калужской области 30-летнему мужчине вынесли приговор за побег из исправительной колонии в поселке Товарково Дзержинского района. В среду, 28 апреля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Осужденный, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии № 2 поселка Товарково, воспользовавшись ситуацией, когда за ним никто не наблюдал, совершил побег, - пояснили в прокуратуре. - На следующий день беглец был разыскан и задержан сотрудниками группы розыска исправительного учреждения и возвращен в колонию.

Мужчину приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима.