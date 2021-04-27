Калужанина на пять месяцев ограничили в свободе за поддельное водительское удостоверение
В Калуге районный суд вынес приговор 34-летнему мужчине, которого признали виновным в использовании заведомо подложного документа. Во вторник, 27 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
- Подсудимый, лишенный водительского удостоверения, приобрел у неустановленного лица за денежное вознаграждение поддельные права на свое имя, - пояснили в прокуратуре. - Данное удостоверение злоумышленник предъявил в качестве документа инспектору ДПС, выдавая за подлинное.
Согласно проведенной по делу экспертизе, права изготовлены не на предприятии, осуществляющем выпуск аналогичной продукции.
В качестве наказания калужанина ограничили в свободе на пять месяцев.