Главная Новости Криминал
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

В Калуге сотрудник салона мобильной связи продавал данные пользователей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 15:32 0 533
В Калуге сотрудник салона мобильной связи продавал данные пользователей

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника салона мобильной связи. Его подозревают в продаже данных пользователей, сообщили 26 апреля в прокуратуре Калужской области.

- Подозреваемый, работая в одном из офисов продаж компании сотовой связи, имел доступ к сведениям о детализации телефонных соединений, установочным данным абонентов и иной информации, - пояснили в прокуратуре. - В течение нескольких месяцев он, находясь на работе, осуществлял незаконную выгрузку из соответствующих баз данных, либо делал снимки экрана рабочего компьютера на свой телефон, впоследствии незаконно скопированную информацию передавал через мессенджер «Telegram» за денежное вознаграждение.

Калужанину грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Расследование сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 15:32 0 533
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
\
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Калужане чаще стали смотреть сериалы
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта
Новости
ОПРОС

Путин объявил майские каникулы с 1 по 10 число. Что думаете на этот счет?

 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Молочная продукция от производителя
Химчистка штор в Москве
Промокоды для бесплатной доставки

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru