В Калуге сотрудник салона мобильной связи продавал данные пользователей

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника салона мобильной связи. Его подозревают в продаже данных пользователей, сообщили 26 апреля в прокуратуре Калужской области.

- Подозреваемый, работая в одном из офисов продаж компании сотовой связи, имел доступ к сведениям о детализации телефонных соединений, установочным данным абонентов и иной информации, - пояснили в прокуратуре. - В течение нескольких месяцев он, находясь на работе, осуществлял незаконную выгрузку из соответствующих баз данных, либо делал снимки экрана рабочего компьютера на свой телефон, впоследствии незаконно скопированную информацию передавал через мессенджер «Telegram» за денежное вознаграждение.

Калужанину грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Расследование сейчас продолжается.