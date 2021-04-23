В Калуге 35-летний мужчина на улице угрожал убийством бывшей жене и случайному встречному

В Калуге в отношении 35-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела за угрозы убийством. В пятницу, 23 апреля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- 35-летний ранее судимый местный житель, встретив свою бывшую супругу на улице, вступил с ней в словесный конфликт, в ходе которого достал предмет, похожий на нож, и высказал в ее адрес угрозу убийством, - рассказали в полиции. - Испугавшись, женщина забежала в помещение ближайшего учреждения. Находившийся внутри работник организации потребовал у гражданина прекратить свои действия, однако фигурант направил предмет, схожий с ножом, в его сторону и также высказал угрозу убийством, после чего вышел из здания.

Вскоре подозреваемого задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.