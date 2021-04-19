Жителю Калужской области вынесли приговор на смертельное избиение на пилораме

В Калужской области суд вынес приговор 36-летнему жителю села Перемышль. Его признали виновным в избиении другого мужчины, который скончался от полученных травм, сообщает в понедельник, 19 апреля, прокуратура Калужской области.

- В январе 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совместно с погибшим находился на территории пилорамы, - рассказали в ведомстве. - В ходе бытового конфликта обвиняемый руками и ногами нанес множественные удары в голову и шею и в туловище лежавшему мужчине. В результате чего потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия.

Виновника отправили колонию строгого режима на девять лет.